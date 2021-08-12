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أبرز الولايات التي أعلنت طالبان السيطرة عليها

تتسع خارطة المعارك بين الحكومة الأفغانية وطالبان، التقرير يستعرض المراكز التسعة للولايات التي أعلنت طالبان سيطرتها عليها خلال الأيام القليلة الماضية.