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معارك في أفغانستان واجتماع في الدوحة لرأب الصدع بين الفرقاء

بينما تستمر المعارك بين طالبان والقوات الحكومية في مناطق مختلفة من أفغانستان، تجتمع دول معنية بالملف الأفغاني في الدوحة، على رأسها الولايات المتحدة. يأتي ذلك في إطار جهود قطر الداعمة للمساعي الدولية