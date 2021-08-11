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"كوفيد طويل الأمد" وأعراضه

أكدت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن بعض المتعافين من كورونا يمكن أن تصبح لديهم حالة “كوفيد طويل الأمد”، ويحدث أن يشعر بعض المتعافين بأعراض تستمر شهورا، أقلها 3 وأكثرها 9.