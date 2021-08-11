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تطورات متسارعة في الأزمة الأفغانية

أحداث ميدانية متسارعة في أفغانستان بالتزامن مع محادثات الدوحة لبحث تطورات الأزمة الأفغانية؛ حيث أقال الرئيس أشرف غني قائد الجيش ولي محمد أحمد زاي من منصبه.