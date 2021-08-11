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الحصاد (10/8/2021)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” المواضيع التالية: معارك متزامنة شمال وشرق وغرب أفغانستان، والبيت الأبيض يقول إن قوات الحكومة قادرة على مواجهة طالبان، واجتماع دولي موسع في الدوحة.