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الاتجاه المعاكس ـ من أفشل الثورة السورية.. أميركا أم العرب؟

أثارت حلقة (10/8/2021) من برنامج “الاتجاه المعاكس” موضوع الثورة السورية، وتساءلت مع ضيفيها عن دور واشنطن، وهل دعمت انتفاضة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، أم أنها أكبر المتآمرين على الثورة وعلى سوريا