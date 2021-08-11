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02:17
الإسبان يودعونه والفرنسيون يستقبلونه.. ميسي ينضم رسميا لباريس سان جيرمان
لى عكس المشهد في إسبانيا، حيث غادر ليونيل ميسي لاعب كرة القدم بنادي برشلونة؛ كان المشهد بفرنسا حافلا بالفرح والأهازيج، إذ احتشد آلاف أمام مقر نادي باريس سان جيرمان لتحية ميسي،
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10/8/2021
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