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الأهالي اضطروا للنزوح عن منازلهم.. الحرائق تندلع بولاية تيزي وزو الجزائرية

عاش سكان ولاية تيزي وزو في الجزائر ليلة رعب، بعد اندلاع الحرائق بمساحات واسعة من الغابات المنتشرة بالولاية، واضطر كثير منهم إلى النزوح، في حين انشغلت قوات الدفاع المدني -مدعومة بالجيش- بإخماد الحرائق.