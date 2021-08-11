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إمعانا في سياسة التهجير والإحلال.. الاحتلال يهدم منازل بحي سلوان بالقدس الشرقية

انسجاما مع سياسته الساعية لتهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية وإحلال مستوطنين مكانهم، فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا على منزل من طابقين بحي سلوان، فيما بدأت الجرافات إزالة المنزل،

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