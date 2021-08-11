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أديس أبابا تعلن إنهاء وقف إطلاق النار مع إقليم تيغراي

أعلن رئيس الحكومة في أديس ابابا النفير العام بالبلاد، إيذانا بإنهاء قرار وقف إطلاق النار مع جبهة “تحرير تيغراي” حيث تستعر الحرب هناك منذ عدة أشهر.