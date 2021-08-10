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وسم "انتخابات مجلس الشورى القطري" يثير تفاعلا قطريا وخليجيا

رصدت حلقة (10/8/2021) من برنامج “نشرة الثامنة ـ نشرتكم” تفاعلات رواد منصات التواصل الاجتماعي من قطر والخليج بشأن انتخابات “مجلس الشورى القطري”.