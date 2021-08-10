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مصادر تؤكد أن واشنطن تراجع خياراتها بشأن الاتفاق النووي الإيراني

كشف موقع أميركي -نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة- عن أن واشنطن تراجع خياراتها بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وهي مستعدة لبدائل تشمل تخفيفا محدودا للعقوبات بشكل مرحلي..