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24:27

ما وراء الخبر.. هل ينجح مدير المخابرات الأميركية بمهمته في تل أبيب بشأن إيران؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/8/10) عن فرص نجاج مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز في مهمته الأولى إلى تل أبيب،
10/8/2021
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