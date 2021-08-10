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ما وراء الخبر.. هل ينجح مدير المخابرات الأميركية بمهمته في تل أبيب بشأن إيران؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/8/10) عن فرص نجاج مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز في مهمته الأولى إلى تل أبيب،