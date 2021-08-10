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للقصة بقيةــ نتفليكس وأخواتها.. ما رسائلها وأهدافها؟

أثارت حلقة (9/8/ 2021) من برنامج “للقصة بقية” موضوع منصات المشاهدة والبث عبر شبكة الإنترنت، وتساءلت عن مدى قدرة المنصات العربية على منافسة كبرى شركات عرض الأفلام والمسلسلات الرقمية.