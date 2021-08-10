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شح المياه يقلق المزارعين المصريين والحكومة تتدخل لترشيد الاستهلاك

يواجه المزارعون المصريون شحا متزايدا في كميات مياه الري. وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لترشيد استهلاك المياه، التي تذهب في معظمها إلى قطاع الزراعة.
10/8/2021
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