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خارطة المعارك بين الحكومة الأفغانية وطالبان

تتسع خارطة المعارك بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وقد تصاعدت وتيرة المواجهات واتسعت رقعتها لتمتد إلى ولايات عديدة، التقرير يستعرض آخر التطورات العسكرية وأبرز مواقعها على الخريطة الأفغانية.