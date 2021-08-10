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حلول محلية لوقف أزمة اليابان الديمغرافية المتمثلة بتناقص أعداد السكان

انخفض عدد سكان اليابان البالغ 126 مليون نسمة في عام 2020 بنسبة 0.7% عن تعداد عام 2015. لذا تحاول العديد من المجتمعات المحلية إيجاد حلول ملموسة لوقف الأزمة الديمغرافية المتمثلة بتناقص أعداد السكان.