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02:15
حلول محلية لوقف أزمة اليابان الديمغرافية المتمثلة بتناقص أعداد السكان
انخفض عدد سكان اليابان البالغ 126 مليون نسمة في عام 2020 بنسبة 0.7% عن تعداد عام 2015. لذا تحاول العديد من المجتمعات المحلية إيجاد حلول ملموسة لوقف الأزمة الديمغرافية المتمثلة بتناقص أعداد السكان.
10/8/2021
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