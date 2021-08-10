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تقرير أممي يحذر من عواقب قريبة لظاهرة الاحتباس الحراري

حذر تقرير أممي حديث من عواقب وخيمة وقريبة ستحدث نتيجة تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، وأكد التقرير أن درجة حرارة الأرض سترتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية قبل 10 سنوات مما كان متوقعا.