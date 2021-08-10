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بسطت نفوذها على 6 ولايات.. طالبان تمضي قدما في حربها مع الحكومة بكابل

رغم سقوط 6 ولايات تحت نفوذها حتى الآن، فإن حركة طالبان تؤكد إصرارها على مواصلة معاركها بمواجهة قوات الحكومة في كابل، وذلك في مسعى منها لبسط نفوذها على أوسع مساحة ممكنة بالبلاد، الأمر الذي يمنحها قوة