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الحفاظ على التراث والصناعات اليدوية في شمال العراق

تشتهر منطقة هورامان الحدودية بين العراق وإيران بالصناعات التقليدية اليدوية، مما جعلها منطقة جذب لعشرات السياح للاطلاع على ثقافتها والصناعات اليدوية المحلية فيها، كما تشتهر المنطقة بجمال طبيعتها.
10/8/2021
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