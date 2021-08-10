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55:30

الحصاد (9/8/2021)

تناول حسن جمول في الحصاد المواضيع التالية: احتدام المعارك بين القوات الحكومية وطالبان عشية اجتماع في الدوحة لبحث أوضاع أفغانستان، ومصدر إيراني يكشف عن إرسال إسرائيل غواصة عسكرية باتجاه البحر الأحمر..
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