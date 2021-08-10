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استمرار المعارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان

شهدت تخوم مدينة مزار شريف مركز ولاية بلخ معارك محتدمة بين القوات الحكومية وحركة طالبان. وبينما أعلنت الحركة مهاجمة المدينة من عدة محاور، نفت السلطات المحلية اقتحام مسلحي طالبان للمدينة.
10/8/2021
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