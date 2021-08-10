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احتفال أهالي مدينة تريم اليمنية برأس السنة الهجرية

يحيي سكان مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن رأس السنة الهجرية باحتفالات جماعية. ولعل أبرز ما تشهده هذه الاحتفالات إعداد طبق حساء خاص بهذه المناسبة، في عادة متوارثة منذ عقود.