البث الحي
01:48

احتفال أهالي مدينة تريم اليمنية برأس السنة الهجرية

يحيي سكان مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرقي اليمن رأس السنة الهجرية باحتفالات جماعية. ولعل أبرز ما تشهده هذه الاحتفالات إعداد طبق حساء خاص بهذه المناسبة، في عادة متوارثة منذ عقود.
10/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحفاظ على التراث والصناعات اليدوية في شمال العراق

02:18
(الجزيرة)

شح المياه يقلق المزارعين المصريين والحكومة تتدخل لترشيد الاستهلاك

03:29
(الجزيرة)

استمرار المعارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان

01:54
(الجزيرة)

لليوم السابع على التوالي.. الحرائق تلتهم جزيرة إيفيا اليونانية

02:42
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحفاظ على التراث والصناعات اليدوية في شمال العراق

02:18
(الجزيرة)

شح المياه يقلق المزارعين المصريين والحكومة تتدخل لترشيد الاستهلاك

03:29
(الجزيرة)

استمرار المعارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان

01:54
(الجزيرة)

لليوم السابع على التوالي.. الحرائق تلتهم جزيرة إيفيا اليونانية

02:42
المزيد من التقارير الإخبارية

الحفاظ على التراث والصناعات اليدوية في شمال العراق

(الجزيرة)

شح المياه يقلق المزارعين المصريين والحكومة تتدخل لترشيد الاستهلاك

(الجزيرة)

استمرار المعارك بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان

(الجزيرة)

لليوم السابع على التوالي.. الحرائق تلتهم جزيرة إيفيا اليونانية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

أفغانستان.. معارك عنيفة حول مزار شريف وبدء اجتماع للترويكا الدولية في الدوحة

logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

وول ستريت جورنال: مسعى روسيا لنفوذ بالشرق الأوسط تعرقله معركة سوريا الجديدة

تجدد القتال يثير الشكوك حول قدرة موسكو على لعب دور الوسيط بشكل فعال (الأناضول)