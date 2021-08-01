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نفوق آلاف الأسماك بالسواحل الموريتانية

نفقت آلاف الأسماك على شواطئ قرية أكسيس (أكبر محمية بحرية على سواحل موريتانيا)، ورجح تحقيق أن نفوقها سببه رمي سفينة حمولتها خوفا من ضبط مخالفاتها.