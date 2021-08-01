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21:21

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/8/1)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/8/1) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حرائق تركيا، بعد إعلان الرئيس التركي 6 ولايات منكوبة، كما رصدت التفاعل العراقي حول اللقاح وزيادة الإصابات بكورونا.
1/8/2021
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