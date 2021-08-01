21:30

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/31)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/31) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي الليبية والعربية مع ظهور سيف الإسلام القذافي في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times).