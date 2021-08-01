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ما وراء الخبر- الموقف الأميركي من تطورات تونس.. كيف سيتعاطى سعيّد مع دعوة واشنطن؟

ناقشت حلقة (1/8/2021) من برنامج ” ما وراء الخبر” تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة الجارية في تونس، في ضوء ما طرحه مستشار الأمن الأميركي جيك سوليفان على الرئيس التونسي في المكالمة الهاتفية المطولة.