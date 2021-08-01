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فرق الإطفاء التركية تواصل محاولات إطفاء النيران في عدة مدن

تواصل فرق الإطفاء التركية إطفاء النيران بأماكن مختلفة في عدة مدن، أبرزها أنطاليا وموغلا، وبسبب سرعة الرياح والرطوبة وارتفاع الحرارة تحاول فرق الإطفاء السيطرة على باقي الحرائق.