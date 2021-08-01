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سعيد يتهم أحزابا بضخ أموال لإثارة الفوضى.. والنهضة تجدد رفضها للقرارات

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد جهات حزبية -لم يسمها- بضخ الأموال بهدف إثارة الفوضى. في هذه الأثناء، جددت حركة النهضة رفضها لقرارات الرئيس ووصفتها بأنها خرق للدستور، وطالبت بالتراجع عنها.