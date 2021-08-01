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خطر النفايات الفضائية في الفضاء

على مدار أكثر من نصف قرن شكل الفضاء مساحة خصبة لأبحاث العلماء، لكنهم اليوم يقفون عاجزين أمام مشكلة المخلفات الفضائية التي تنتشر على المدار المنخفض لكوكب الأرض، وتمثل خطرا لا يستهان به.