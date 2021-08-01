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جمهور الجزيرة يعتبرون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد حدث الأسبوع الأبرز

تخيم حالة من الترقب والضبابية على المشهد التونسي بعد إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن جميع أعضائه وإقالة الحكومة. وهو قرار عارضته أحزاب سياسية بينها حركة النهضة.