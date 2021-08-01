البث الحي
02:43

تركيا تتهم اليونان بمنع وصول اللاجئين إلى أراضيها عبر البحر

اتهمت تركيا جارتها اليونان باتباع سياسة جديدة تهدف لمنع وصول اللاجئين إلى أراضيها، ووفق رواية خفر السواحل التركي وشهادات لاجئين وثقتها منظمات حقوقية.
31/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب انتشاره السريع.. تحذيرات أميركية من المتحور دلتا

02:24
(الجزيرة)

جمهور الجزيرة يعتبرون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد حدث الأسبوع الأبرز

02:33
(الجزيرة)

جمهور الجزيرة يعتبرون السباح التونسي أحمد حفناوي شخصية الأسبوع

02:02
(الجزيرة)

الجزائر تقدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة

02:30
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

بسبب انتشاره السريع.. تحذيرات أميركية من المتحور دلتا

02:24
(الجزيرة)

جمهور الجزيرة يعتبرون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد حدث الأسبوع الأبرز

02:33
(الجزيرة)

جمهور الجزيرة يعتبرون السباح التونسي أحمد حفناوي شخصية الأسبوع

02:02
(الجزيرة)

الجزائر تقدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة

02:30
المزيد من التقارير الإخبارية

بسبب انتشاره السريع.. تحذيرات أميركية من المتحور دلتا

(الجزيرة)

جمهور الجزيرة يعتبرون قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد حدث الأسبوع الأبرز

(الجزيرة)

جمهور الجزيرة يعتبرون السباح التونسي أحمد حفناوي شخصية الأسبوع

(الجزيرة)

الجزائر تقدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قال إن أسباب إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة.. ملك المغرب: الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر لا يرضينا وغير مقبول

محمد السادس قال إن التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر تسيء لصورة البلدين (الجزيرة)

سخر من مبارك وهددته إسرائيل.. 7 سنوات على رحيل “سلطان الكوميديا” سعيد صالح

كان النقاد والجماهير يتوقعون نجاحا مبهرا للفنان الراحل، غير أن حياته كانت حافلة بالأزمات (مواقع التواصل الاجتماعي)

كذبة الطعام “منتهي الصلاحية” والحقيقة الكارثية لمشكلة نفايات الطعام

تاريخ انتهاء الصلاحية هل يعني رمي ملايين الأطنان من الأطعمة الصالحة للاستهلاك؟ (غيتي)

الرئيس التونسي يحذر من التظاهر ضد قراراته.. واشنطن تحث على عودة سريعة للمسار الديمقراطي والغنوشي يتهم الإمارات

قوات من الجيش التونسي أمام مقر البرلمان المغلق منذ قرارات الرئيس قيس سعيد (رويترز)