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بسبب انتشاره السريع.. تحذيرات أميركية من المتحور دلتا

حذرت وثيقة للمراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها من خطورة المتحور دلتا الآخذ في الانتشار داخل الولايات المتحدة. يرى خبراء أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة في مواجهة السلالات الجديدة.