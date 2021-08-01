02:25

المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها تكشف أن المتحور دلتا أكثر فتكا وانتشارا

حذرت وثيقة للمراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، من خطورة المتحور دلتا الآخذ في الانتشار داخل الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي سارعت فيه السلطات الأميركية إلى إعادة فرض بعض الإجراءات.