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العراق.. خان قاسم أغا بين التراث والحداثة

يعتبر خان قاسم أغا في الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، واحداً من أبرز المعالم التراثية. وقد تم أخيرا تأهيل الخان ليصبح سوقاً حديثة، بطراز قديم.