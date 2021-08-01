02:18

السودان يؤكد قرب اتخاذ مجلس الأمن إجراء بشأن سد النهضة

قال الناطق الرسمي المفوض بملف سد النهضة في وزارة الخارجية السودانية إن بلاده تتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراء بشأن أزمة سد النهضة عبر إصدار قرار أو بيان رئاسي.