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السودان.. تحذير من فيضانات محتملة تهدد الكثيرين

أفادت إدارة الدفاع المدني في السودان بأن نهر النيل يبدأ اليوم الأحد الخروج التدريجي من مساره الطبيعي، في إشارة إلى بداية موسم الفيضان، ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الفيضانات.