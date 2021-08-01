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السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة تعلّق نشاط اكتتاب الشركات الصينية

أثار تعليق السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة نشاط اكتتاب الشركات الصينية دعوات من بكين لإجراء محادثات لبحث القرار. وكانت الصين شددت أخيرا قيودها على عدد من الشركات لا سيما المدرجة منها في الخارج.