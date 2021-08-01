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01:00:06
الحصاد (2021/7/31)
تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/7/31) العديد من المواضيع منها: الرئيس التونسي يتهم جهات حزبية بضخّ أموال لإثارة الفوضى في البلاد. وزير الخارجية الجزائري ينهي جولة في دول أزمة سد النهضة.
31/7/2021
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