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الحصاد (2021/7/31)

تناولت ليلى الشيخلي في “الحصاد” (2021/7/31) العديد من المواضيع منها: الرئيس التونسي يتهم جهات حزبية بضخّ أموال لإثارة الفوضى في البلاد. وزير الخارجية الجزائري ينهي جولة في دول أزمة سد النهضة.
31/7/2021
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