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الجيش اللبناني ينشر عناصره في منطقة خلدة

من أجل ضبط الأمور ومنع تفاقم الوضع؛ نشر الجيش اللبناني عناصره عند منطقة خلدة جنوب بيروت بعد مقتل مسلحين في اشتباك على خلفية ثأر. ومن جهتها، دعت قيادات سياسية إلى ضرورة منع الفوضى.