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الجزائر تقدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة

قال السودان إن وزير الخارجية الجزائري قدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة تشمل قمة ثلاثية. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن السودان يرحب بالمبادرة التي تأتي متوافقة مع إعلان المبادئ.