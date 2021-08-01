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البرازيل.. أزمة جفاف أثرت على إنتاج الطاقة

تواجه البرازيل أزمة جفاف بسبب شح الأمطار هي الأسوأ منذ 91 عاما وفق إحصاءات رسمية، وقد أثر هذا بشكل مباشر في إنتاج الطاقة، وزاد تكلفة استخدام الكهرباء.