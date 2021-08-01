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استمرار جهود إخماد الحرائق في جنوب تركيا

تستمر جهود مكافحة الحرائق في جنوب تركيا، والسلطات تقول إنها استخدمت عشرات المروحيات في إخماد النيران. وقد ارتفع عدد ضحايا الحرائق -التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في جنوب تركيا- إلى 6 وفيات.