02:11

إيران تنفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن استهداف ناقلة إسرائيلية

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ضلوع إيران في الهجوم على ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل عمان، ووصف الاتهامات الموجهة لإيران بشأن استهداف الناقلة بالواهية، والتي لا أساس لها.