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02:47
إجراءات سعيّد تدخل أسبوعها الثاني وسط غموض الفترة المقبلة
مع دخول الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد أسبوعها الثاني، يتزايد النقاش ويتسع الغموض بشأن ملامح الفترة المقبلة ومنطق إدارتها. ومع ذلك، يواصل سعيّد الصمت بشأن خطة الطريق.
1/8/2021
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آخر تحديث: 1/8/2021
11:24 PM (مكة المكرمة)
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