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21:30
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز ميناء “جبل علي” في مدينة دبي الإماراتية، كما رصدت التفاعل مع ملف سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي
8/7/2021
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آخر تحديث: 9/7/2021
12:02 AM (مكة المكرمة)
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