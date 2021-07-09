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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز ميناء “جبل علي” في مدينة دبي الإماراتية، كما رصدت التفاعل مع ملف سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي
8/7/2021-|آخر تحديث: 9/7/202112:02 AM (مكة المكرمة)
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