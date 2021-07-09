21:30

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/8) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الانفجار الذي هز ميناء “جبل علي” في مدينة دبي الإماراتية، كما رصدت التفاعل مع ملف سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي