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قصة نجاح ملهمة.. كفيفة مغربية بطلة كاراتيه

نورية اليعقوبي مغربية قهرت المستحيل بإرادتها وباتت مصدرا لإلهام الكثيرين، فرغم غياب بصرها وحاجة اللعبة التي احترفتها لمبصرين فإنها حققت المستحيل وفازت ببطولات في الكاراتيه.