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سائق تاكسي مصري ينقل المرضى للمستشفيات مجانا

دشن المصري إبراهيم عبد الله خدمة خاصة، بعدما تمكن من شراء تاكسي، ليقرر بعدها مبادرته محددا يومين أسبوعيا لتوصيل المرضى من وإلى المستشفيات بالمجان، وعلق لافتة على سيارته لتعريف الناس بمبادرته.