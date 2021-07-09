البث الحي
01:30

سائق تاكسي مصري ينقل المرضى للمستشفيات مجانا

دشن المصري إبراهيم عبد الله خدمة خاصة، بعدما تمكن من شراء تاكسي، ليقرر بعدها مبادرته محددا يومين أسبوعيا لتوصيل المرضى من وإلى المستشفيات بالمجان، وعلق لافتة على سيارته لتعريف الناس بمبادرته.
9/7/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

دعم واسع بين أعضاء مجلس الأمن للوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة

03:00
(الجزيرة)

تطورات تفشي كورونا.. مخاوف من انهيار المنظومة الصحية في تونس

02:33
(الجزيرة)

أسعار باهظة لاقتناء وصيانة الدراجات العتيقة باليابان

02:04
(الجزيرة)

إدارة سد الروصيرص السوداني: انخفاض منسوب النيل الأزرق مقارنة بالعام الماضي

01:20
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

دعم واسع بين أعضاء مجلس الأمن للوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة

03:00
(الجزيرة)

تطورات تفشي كورونا.. مخاوف من انهيار المنظومة الصحية في تونس

02:33
(الجزيرة)

أسعار باهظة لاقتناء وصيانة الدراجات العتيقة باليابان

02:04
(الجزيرة)

إدارة سد الروصيرص السوداني: انخفاض منسوب النيل الأزرق مقارنة بالعام الماضي

01:20
المزيد من البرامج

خلاف سعودي إماراتي.. فهل هو عابر؟

(الجزيرة)

دعم واسع بين أعضاء مجلس الأمن للوساطة الأفريقية بشأن سد النهضة

(الجزيرة)

تطورات تفشي كورونا.. مخاوف من انهيار المنظومة الصحية في تونس

(الجزيرة)

أسعار باهظة لاقتناء وصيانة الدراجات العتيقة باليابان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

بعد الاجتماع المثير لمجلس الأمن.. تعرف على أهم الشركات والدول التي تمول سد النهضة

logo

الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة

طالبان تؤكد سيطرتها على 85% من أفغانستان وتربط توقف هجماتها بنجاح محادثات الدوحة

عضو المكتب السياسي لطالبان شهاب الدين ديلاوار (يمين) والمتحدث باسم الحركة سهيل شاهين في موسكو (رويترز)

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟