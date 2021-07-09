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إدارة سد الروصيرص السوداني: انخفاض منسوب النيل الأزرق مقارنة بالعام الماضي

تقول إدارة سد الروصيرص السوداني إن منسوب مياه النيل الأزرق انخفض لنحو 90 مليون متر مكعب مقارنة بـ 150 مليونا قبل عام.