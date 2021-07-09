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أسعار باهظة لاقتناء وصيانة الدراجات العتيقة باليابان

أسعار باهظة لاقتناء وصيانة الدراجات العتيقة باليابان، فحسب خبراء قد تصل قيمة الدراجات النارية القديمة المنتجة في ستينيات القرن الماضي أكثر من 60 ألف دولار.